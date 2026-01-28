Estados Unidos cuenta con diversos juegos de azar y rifas que ofrecen millonarios premios en dólares a quienes acierten las cifras ganadoras. Uno de ellos es el Mega Millions, una de las apuestas más reconocidas del país.

Para este martes, 27 de enero de 2026, el pozo acumulado alcanza a los 285 millones.

Los números ganadores del Mega Millions de este martes

Las cifras ganadoras del último sorteo son 4 20 38 56 66 y el 5 por el MegaBall. Asimismo, para los participantes han optado por activar el número multiplicador por un importe adicional, el Megaplier es el -1x.

Los últimos resultados del Megamillions.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Mega Millions?

La próxima fecha en la que se sorteará esta lotería es el viernes, 30 de enero de 2026 a las 23.00 horas . Un dato a tener en cuenta es que el Mega Millions está disponible en todos los estados del país, menos en Alabama, Alaska, Utah, Nevada y Hawái.

¿Cuántos números tengo que acertar para ganar al Mega Millions?

5 aciertos y el Mega Ball: premio mayor

5 aciertos: $1.000.000 de dólares

4 aciertos y el Mega Ball: $10,000

4 aciertos: 500

3 aciertos + Mega Ball: 200

3 aciertos: 10

2 aciertos y el Mega Ball: 10

1 acierto y el Mega Ball: 4 dólares

Mega Ball: 2 dólares.

¿Cuándo se juega al Mega Millions?

Las personas que quieran competir a este sorteo deberán adquirir un boleto de la lotería y elegir cinco números, del 1 al 70 y el MegaBall dorado, que va del 1 al 25.

¿Cómo cobro mi premio si gané al Mega Millions?

El ganador del primer premio podrá seleccionar entre dos formas de pago, que puede ser anual, que consiste en un pago inmediato seguido de 29 pagas anuales más un 5% por año en concepto de intereses, o un pago en efectivo. Las dos alternativas de cobro están sujetas a impuestos que variarán en base al estado.

Recomendaciones para los jugadores de Mega Millions

Expertos advierten sobre la creciente preocupación por la ludopatía y recomiendan establecer límites claros al jugar. Es fundamental no gastar más de lo que se puede permitir y evitar el uso de juegos como una forma de escape emocional.

Además, se sugiere buscar apoyo si se siente que el juego se está convirtiendo en un problema. Para quienes necesiten ayuda, el Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego ofrece asistencia a través del número 1-800-GAMBLER.