Desde que el WiFi se volvió una herramienta de uso masivo, en la mayoría de las casas hay routers instalados que distribuyen la señal hacia el resto del hogar.

Desde que el WiFi se volvió una herramienta de uso masivo, en la mayoría de las casas hay routers instalados que distribuyen la señal hacia el resto del hogar. No obstante, así como representó una avance innegable, también puede volverse un problema cuando está funcionando mal.

Para solucionar este inconveniente existen diversos trucos difundidos por las redes, uno de los más conocidos es poner una moneda encima para mejorar la potencia y evitar micro cortes.

Poner una moneda arriba del router del WiFi: para qué sirve y por qué lo recomiendan (foto: archivo).

¿Cómo funciona la moneda arriba del router del WiFi para mejorar la conexión?

Cuando el WiFi no funciona como debería puede generar inconvenientes por interrumpir actividades de importancia como estudio, trabajo o simplemente disfrutar de contenido en línea.

Para solucionar este problema, hay un truco que circula por internet que sugiere colocar una moneda sobre el modem. Esto ayudaría porque el metal afecta a la distribución de la señal y facilita el direccionamiento de las ondas hacia más áreas. Sin embargo, no hay sustento tecnológico que respalde esta teoría.

Las advertencias de los expertos: ¿Por qué recomiendan no colocar objetos metálicos cerca del router de WiFi?

Asimismo, los expertos en tecnología desaconsejan colocar objetos metálicos sobre o cerca del router, ya que lejos de mejorar la señal, puede generar interferencias.

Se debe a que los metales tienen la capacidad de bloquear o desviar las ondas electromagnéticas, algo que afecta de forma negativa a la conexión a internet. Adicionalmente, también dificulta la ventilación del modem, algo que puede generar fallas en el funcionamiento si se mantiene de forma continua.

Formas de mejorar la conexión WiFi de forma segura y efectiva

Existen varias formas de mejorar la conexión de manera segura y más efectiva: