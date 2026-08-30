Cuando una obligación tributaria con el fisco se mantiene sin resolución durante un período prolongado, el proceso deja de ser administrativo y se convierte en acción directa.

En Estados Unidos, desatender los avisos finales puede dar lugar a medidas que afectan inmediatamente los activos y la economía del contribuyente.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS), a través del Sistema Automatizado de Cobro (ACS), tiene la facultad de proceder con embargos si el contribuyente no contesta al Aviso Final de Intención de Embargo.

El comunicado del IRS que es imprescindible responder a tiempo por parte de todos

Previo a la ejecución de un embargo, el IRS emite el Aviso Final de Intención de Embargo. A través de esta notificación fundamental, la entidad comunica:

Descripción de la deuda pendiente

Un plazo de hasta 30 días para responder o regularizar

Cuando una obligación tributaria con el fisco se mantiene sin resolución durante un período prolongado, el proceso deja de ser administrativo y se convierte en acción directa. Imagen ilustrativa ChatGPT

Este es el último comunicado antes de que se implementen acciones de recaudación.

IRS procede al embargo automático de aquellos que retrasaron este procedimiento.

Si el contribuyente ignora este aviso final o no responde dentro de los plazos establecidos:

El caso pasa al sistema de cobro activo (ACS).

Se habilita el embargo sin nuevas advertencias.

Se reduce drásticamente el margen de negociación.

La ausencia de reacción propicia la aceleración del procedimiento.

IRS procede al embargo inmediato de todos estos bienes de forma individual.

A través del ACS, el IRS puede aplicar: