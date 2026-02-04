La caída del cabello es un problema que afecta tanto a hombres como a mujeres y suele estar relacionada con el estrés, los cambios hormonales, la genética, la alimentación e incluso con ciertas enfermedades. Frente a este escenario, cada vez más personas recurren a remedios caseros como alternativa natural y económica. Entre ellos, el agua de cebolla se ha convertido en una de las más populares gracias a sus propiedades que ayudan a fortalecer el pelo y estimular su crecimiento. La combinación de estos elementos ayuda a: La cebolla es rica en azufre, un mineral esencial para la producción de queratina, la proteína que compone gran parte de la fibra capilar. Según un artículo de la MHR Clinic, este vegetal también contiene antioxidantes y propiedades antimicrobianas que protegen el cuero cabelludo y favorecen la circulación. De hecho, una investigación publicada en el Journal of Dermatology comprobó que las personas con alopecia areata que aplicaron agua de cebolla dos veces al día durante dos meses tuvieron un crecimiento capilar significativo, en comparación con quienes usaron un placebo. Para aprovechar sus beneficios, puedes preparar una infusión sencilla en casa. Ingredientes: