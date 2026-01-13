El gobernador de California Gaving Newsom presentó recientemente su iniciativa de presupuesto estatal fijado para 2026 y 2026, de 348,900 millones de dólares.

Si bien el proyecto abarca financiamiento para diversas áreas, uno de los centros está puesto en la educación, con inversión en diferentes aristas de este campo y financiación total para los niveles iniciales previos al jardín obligatorio.

En caso de que esto se apruebe y la iniciativa se lleve a cabo, habrá una opción gratuita disponible de manera universal para niños de 4 años o menos.

Nueva inversión para educación: la propuesta para niños de estas edades

La nueva propuesta presupuestaria dispone una financiación completa del pre-K, brindando a las familias una alternativa a los jardines privados, cuyos cupos suelen ser más limitados.

“Acceso universal a jardín de infancia transicional gratuito para más de 400.000 niños de cuatro años, con mayor acceso al Programa Estatal de Educación Infantil de California para niños de dos, tres y cuatro años”, indica el comunicado oficial compartido por las autoridades.

Esto permitiría contar con una opción sin costo, independientemente de los ingresos que tengan los padres del niño.

El proyecto contempla financiación total del pre-K. Fuente: archivo.

Otras propuestas para educación contempladas en el proyecto

Además de la cobertura total del pre-K, el presupuesto destina dinero a

Escuelas comunitarias: +USD 1,000 millones para este tipo de establecimientos

Programas antes, después y verano: escolaridad gratuita fuera del horario regular y durante el verano.

Comidas escolares universales: dos comidas escolares gratuitas por día para todos los estudiantes (TK a 12.º).

Alfabetización: continuidad del plan estatal con apoyos tempranos en lectura y detección de dislexia.

Trayectorias universitarias y laborales: mayor acceso en secundaria a créditos universitarios y exploración profesional.

Recuperación por incendios: fondos para escuelas del condado de Los Ángeles afectadas.

Educación superior: Inversión en UC, CSU y community colleges

Esta propuesta ya está en manos de la Legislatura y deberá ser evaluado por autoridades competentes.