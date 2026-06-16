Oficial | IRS visitará hogar por hogar a todos los ciudadanos y extranjeros que hayan postergado este trámite con sus impuestos

Miles de contribuyentes desconocen que las autoridades fiscales pueden presentarse personalmente en sus domicilios cuando existen deudas tributarias que permanecen sin resolver durante largos períodos.

Estas visitas forman parte de las herramientas legales que utilizan los organismos de recaudación para localizar contribuyentes, verificar información y avanzar en procesos de cobro.

Las deudas fiscales NUNCA desaparecen

Uno de los errores más comunes es creer que una deuda tributaria dejará de existir simplemente por el paso del tiempo. Sin embargo, los organismos fiscales suelen disponer de mecanismos para:

Actualizar montos adeudados

Aplicar intereses y sanciones

Reanudar procedimientos de cobro

Localizar contribuyentes con obligaciones pendientes

Las autoridades fiscales pueden realizar visitas domiciliarias a contribuyentes que mantienen obligaciones tributarias pendientes. Fuente: El Cronista.

IRS visita los hogares de todas estas personas

Los organismos fiscales cuentan con funcionarios autorizados para realizar visitas presenciales cuando consideran que es necesario verificar información vinculada a una deuda tributaria o contactar a una persona que no respondió comunicaciones previas. Estas situaciones suelen producirse cuando:

Existen impuestos impagos durante largos períodos

El contribuyente no responde notificaciones oficiales

Se requiere confirmar información patrimonial o de contacto

Se están desarrollando acciones de cobro más avanzadas

Las visitas forman parte de los procedimientos de cumplimiento y fiscalización contemplados por la ley.

Multas, intereses y embargos para todos los que no respondan

Ignorar las comunicaciones o negarse a responder los requerimientos fiscales puede agravar la situación. Dependiendo del caso, las autoridades pueden avanzar con:

Multas administrativas

Intereses adicionales sobre la deuda

Procedimientos de cobro forzoso

Embargos de cuentas bancarias

Acciones sobre determinados bienes

Las consecuencias aumentan cuanto más tiempo permanezca sin resolverse la obligación tributaria.