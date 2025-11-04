En esta noticia Los trucos caseros para eliminar las manchas de sarro del inodoro

El sarro en el inodoro es uno de los problemas más comunes en los hogares. Con el paso del tiempo, los minerales presentes en el agua y la acumulación de gérmenes provocan manchas amarillas o marrones difíciles de quitar, que además generan un olor desagradable y dan una apariencia de falta de higiene, incluso después de limpiar.

Pero existen fórmulas caseras y productos naturales que pueden ayudarte a eliminar estas manchas sin dañar la porcelana ni usar químicos fuertes. Según especialistas en mantenimiento del hogar, los siguientes métodos son los más efectivos para devolverle el brillo a tu baño.

Los trucos caseros para eliminar las manchas de sarro del inodoro

1. Vinagre y limón

El vinagre blanco y el limón son conocidos por sus propiedades antibacterianas y desinfectantes. Para limpiar el inodoro, mezcla media taza de vinagre con el jugo de un limón. Luego, con guantes puestos, frota el interior del inodoro con una esponja o cepillo. La acidez de ambos ingredientes disuelve el sarro y deja un aroma fresco.

2. Bicarbonato de sodio y agua oxigenada

Otra alternativa natural es combinar bicarbonato de sodio con agua oxigenada hasta formar una pasta. Aplícala sobre las zonas manchadas, deja actuar durante 20 minutos y enjuaga con abundante agua. Esta mezcla ayuda a remover el sarro incrustado y a desinfectar al mismo tiempo.

3. Refresco de cola

Aunque parezca extraño, el refresco de cola puede ser un gran aliado para eliminar el sarro. Solo debes verter una lata de 350 ml dentro del inodoro y dejarla actuar entre 30 y 50 minutos. Luego, frota con un cepillo y enjuaga. El ácido fosfórico del refresco ayuda a disolver la acumulación mineral.

4. Piedra pómez

La piedra pómez, comúnmente usada para suavizar la piel, también sirve para eliminar las manchas difíciles del inodoro. Humedécela en agua caliente y frótala suavemente sobre la superficie. Su acción abrasiva remueve el sarro sin rayar la porcelana.