El Gobernador de Florida, Ron DeSantis, impulsa nueva ley que cambiará para siempre el transporte en el estado.

El Gobernador de Florida, Ron DeSantis, impulsa nueva ley que cambiará para siempre el transporte en el estado. La Ley HB 1093 establece un marco legal para el desarrollo de nuevos taxis aéreos.

En la normativa se regula y especifica el presupuesto que financiará el proyecto, desde la construcción de las estructuras diseñadas para el aterrizaje y el despegue como las eventuales maquinas.

En la normativa se regula y especifica el presupuesto que financiará el proyecto Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Estados Unidos ahora permitirá la circulación de taxis voladores: ¿Qué dice la ley de Florida?

Con la incorporación de esta nueva ley, Florida avanza hacia la implementación de taxis aéreos. Lo primero que se establece es la regulación legal y financiera para desarrollar la “Movilidad Aérea Avanzada”(AAM), un sistema basado en aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) que podrían funcionar como taxis voladores para carga y pasajeros.

Si bien la ley no autoriza vuelos comerciales masivos, establece las condiciones de base para construir la infraestructura necesaria. Lo central es la construcción de los vertipuertos, instalaciones especialmente diseñadas para que los taxis voladores despeguen, aterricen, recarguen y operen de manera segura.

¿Cuándo iniciará el proyecto?

La ley entrará en vigor el 1 de julio de 2026, y a partir de esa fecha dará inicio el desarrollo de la infraestructura necesaria, más no del servicio comercial abierto al público. Las autoridades remarcan que los primeros vertipuertos podrían comenzar a funcionar entre el 2027 y el 2028.

¿Cuáles serían los beneficios de este nuevo transporte?

El principal motor de este proyecto es que los taxis aéreos cambiarían para siempre la movilidad urbana de la región por la implementación de vuelos rápidos sobre zonas congestionadas por el tránsito.

Principalmente se prevé que se reduzcan los tiempo de viaje y haya menor congestión en autopistas y vías urbanas, en simultaneo a que el transporte tradicional sea más eficiente entre aeropuertos y centros urbanos.

Asimismo, también se espera que este servicio pueda apoyar sectores como el área de rescate y asistencia médica en emergencias.



