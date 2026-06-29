La industria aeronáutica acaba de dar un paso histórico hacia los vuelos ultralargos. Airbus completó con éxito las pruebas de su nuevo A350-1000ULR (Ultra Long Range), una versión especialmente desarrollada para operar algunas de las rutas comerciales más extensas del planeta sin necesidad de realizar escalas.

Gracias a una combinación de mayor capacidad de combustible, mejoras aerodinámicas y motores de última generación, el nuevo avión promete revolucionar el transporte aéreo al permitir conexiones directas entre ciudades separadas por más de 18.000 kilómetros.

Comienzas las pruebas del avión comercial más potente del mundo

El nuevo Airbus A350-1000ULR fue diseñado para cubrir trayectos que hasta hace pocos años eran considerados imposibles para la aviación comercial. Entre sus principales características destacan:

Alcance superior a los 18.000 kilómetro s

Capacidad para vuelos de más de 20 horas

Menor consumo de combustible respecto a generaciones anteriores

Reducción de emisiones contaminantes

Mayor confort para pasajeros en trayectos ultralargos

El Airbus A350-1000ULR representa uno de los mayores avances recientes en la aviación comercial. Fuente: Airbus. airbus

Podrá volar a cualquier parte del mundo sin escalas

La gran ventaja del A350-1000ULR es su capacidad para unir grandes centros urbanos sin necesidad de escalas intermedias. Esto permitirá operar rutas como:

Nueva York – Singapur

Londres – Sídney

París – Auckland

Los Ángeles – Dubái

Toronto – Bangkok

Cambiará la aviación para siempre y conectará el mundo

Los especialistas consideran que el crecimiento de las rutas sin escalas transformará la conectividad global. Las ventajas incluyen: