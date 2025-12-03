En esta noticia Las más visto de Paramount+ en USA el martes

Los servicio de streaming, como Netflix, Disney+, Prime Video o HBO Max, ofrecen una amplia selección de películas y series a los usuarios. Sin embargo, a muchas personas les cuesta decidir qué ver durante sus horas de ocio.

Si eres una de ellas y no saber qué mirar, conoce cuáles son los contenidos más vistos en Paramount+ durante el martes, 2 de diciembre de 2025 en Estados Unidos y opta por tu favorito.

Fuente: narrativas-us

1_ Barry Seal: el traficante

Inspirada en la historia real de Barry Seal, un ex piloto que se transformó en un destacado narcotraficante del cartel de Medellín y que finalmente fue reclutado por la CIA y el departamento de inteligencia de la DEA.

2_ Fritos a balazos (Guns Up)

Cuando un trabajo resulta desastroso, un ex policía y padre de familia que se desempeña como socio de la mafia tiene solo una noche para llevar a su familia fuera de la ciudad.

3_ Hermanos por pelotas

A pesar de que Brennan Huff (Will Ferrell) está cerca de cumplir cuarenta años, continúa residiendo con su madre Nancy (Mary Steenburgen) y se contenta con obtener trabajos ocasionales de vez en cuando. Por otro lado, Dale Doback (John C. Reilly) es un desempleado crónico de cuarenta años que vive con su padre, Robert (Richard Jenkins).

4_ Jake y el gordo

"Jake y el gordo" es una serie de televisión que cuenta con William Conrad en el papel del fiscal J. L. "Gordo" McCabe y Joe Penny como el investigador Jake Styles. La serie se emitió en CBS durante cinco temporadas, desde 1987 hasta 1992. "Diagnóstico: Asesinato" surgió como una continuación de esta producción.

5_ Agárralo como puedas (The Naked Gun)

El inepto teniente Frank Drebin Jr. se esfuerza por esclarecer un homicidio relacionado con un magnate de la tecnología. A medida que avanza en su investigación, su departamento corre el riesgo de ser clausurado. Con la colaboración de una autora de novelas de crimen, Frank se encontrará en situaciones tan ridículas como peligrosas. Esta película es un reinicio de la exitosa franquicia de comedia "Agárralo como puedas" y de la serie de televisión "Police Squad!".

6_ Sed de venganza

Un exconvicto (Dwayne Johnson) busca vengar la muerte de su hermano, que sucedió hace un tiempo durante un atraco que ambos realizaron. Mientras tanto, un policía experimentado (Billy Bob Thornton) lo sigue de cerca y trata de descubrir quiénes son los responsables del homicidio.

7_ Top Gun: Maverick

Tras más de 30 años de dedicación como uno de los más destacados aviadores de la Armada, Pete "Maverick" Mitchell ha llegado al lugar que siempre soñó, desafiando los límites como un audaz piloto de pruebas y evitando las restricciones de su rango, que le impiden volar y lo mantienen en tierra.

8_ Pasado de vueltas

Ricky Bobby hace su debut en las pistas de carreras como "jackman", el encargado de levantar los autos para cambiar los neumáticos, trabajando para el descuidado piloto Terry Cheveaux (ADAM McKAY). Por casualidad, Ricky obtiene su gran oportunidad de conducir cuando Cheveaux realiza una parada inesperada en medio de una carrera para comer un sándwich de pollo. Ricky se mete en el coche y.. comienza la historia de Ricky Bobby.

9_ Infiltrados en clase

Dos jóvenes policías se infiltran en un instituto haciéndose pasar por estudiantes con el objetivo de desmantelar una red de tráfico de drogas. Schmidt y Jenko, quienes fueron rivales en la escuela, se reencuentran años después en la academia de policía y terminan convirtiéndose en amigos. Aunque no son los agentes más destacados, se les presenta una gran oportunidad para demostrar su valía al unirse a la unidad de policía encubierta Jump Street, bajo el mando del capitán Dickson. Así que intercambian sus armas y distintivos por mochilas y aprovechan su aspecto juvenil para infiltrarse en una escuela. El inconveniente es que los jóvenes actuales son muy diferentes a los de épocas pasadas y Schmidt y Jenko se dan cuenta de que todo lo que pensaban saber sobre la adolescencia, el sexo, las drogas y el rock and roll estaba totalmente equivocado.

10_ Querido Santa (Dear Santa)

Cuenta la historia de un niño que, al redactar su carta anual a Santa Claus, mezcla las letras y termina enviándola directamente a Satán.