Walmart de Estados Unidos vende un horno eléctrico compacto de la marca Mainstays por US$24.68, una alternativa para quienes buscan preparar comidas rápidas sin ocupar demasiado espacio en la cocina. El aparato permite tostar, hornear y asar, y está diseñado para cocinar desde tostadas y sándwiches hasta pizzas pequeñas.
El horno eléctrico tostador cuenta con una potencia de 1,050 vatios, dos elementos calefactores de cuarzo y un temporizador ajustable de hasta 60 minutos, características que permiten utilizarlo para diversas preparaciones cotidianas.
El producto también incluye una rejilla y una bandeja para hornear, dos accesorios que amplían sus posibilidades de uso. Su diseño compacto facilita la ubicación sobre la encimera y ayuda a ahorrar espacio, mientras que el exterior se puede limpiar con un paño.
¿Qué se puede preparar en el horno tostador de Mainstays que vende Walmart?
El horno eléctrico Mainstays ofrece tres configuraciones de cocción: tostado, horneado y asado. Dicha variedad permite preparar diferentes alimentos en un solo aparato, sin necesidad de utilizar un horno convencional para cada comida.
Por su capacidad, puede preparar sándwiches, tostar hasta cuatro rebanadas de pan al mismo tiempo, cocinar una pizza de hasta 9 pulgadas, y otras comidas que se adapten a sus dimensiones, lo que lo convierte en una alternativa para desayunos, meriendas y comidas elaboradas.
Su tamaño compacto puede resultar útil en cocinas con poco espacio disponible o en hogares que requieren un electrodoméstico complementario.
¿Qué características tiene el horno eléctrico que vende Walmart y qué accesorios incluye?
El modelo Mainstays MS4502550614-05 tiene una potencia de 1,050 vatios y dos elementos calefactores de cuarzo, un dial giratorio que permite seleccionar los ajustes de cocción y configurar el tiempo ya que posee un temporizador de hasta 60 minutos y una luz indicadora que señala cuándo está encendido.
La descripción del producto indica que su exterior se puede limpiar con un paño, lo que facilita el mantenimiento después de su uso, y que se vende en color blanco o en negro. En cuanto a sus accesorios, el horno eléctrico que vende Walmart incluye una rejilla para hornear y una bandeja para cocinar.