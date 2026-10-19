El vinagre blanco diluido en agua ayuda a retirar la suciedad acumulada en el horno.

El horno es uno de los electrodomésticos de la cocina que más suciedad puede acumular con el uso. Los restos de la comida, las salpicaduras de grasa y las manchas adheridas a sus paredes pueden dificultar la limpieza, especialmente cuando permanecen durante mucho tiempo.

Para tratar esta suciedad, la Universidad de Georgia, en Estados Unidos, recomienda un procedimiento que utiliza bicarbonato de sodio, vinagre blanco y agua como parte de una limpieza profunda del horno.

Según explica el Servicio de Extensión Cooperativa de la Universidad de Georgia, la mezcla de vinagre y agua se aplica después de dejar actuar una pasta de bicarbonato sobre las superficies interiores.

¿Para qué sirve rociar vinagre blanco en el interior del horno?

El vinagre blanco diluido en agua se utiliza como parte de un procedimiento destinado a retirar la grasa, los restos de comida y suciedad acumulada en el horno.

La universidad recomienda aplicar primero una pasta de bicarbonato de sodio y dejarla reposar durante varias horas, preferentemente toda la noche.

Después de ese tiempo, se rocía una mezcla de partes iguales de vinagre y agua sobre la superficie tratada. A continuación, se frota con una esponja o un estropajo de nailon para desprender la suciedad.

El procedimiento puede repetirse si quedan residuos adheridos.

¿Cómo limpiar el horno con vinagre y bicarbonato de sodio?

De acuerdo con las indicaciones de la Universidad de Georgia, el procedimiento consiste en los siguientes pasos:

Retirar las rejillas del horno para facilitar el acceso a las superficies interiores. Quitar los restos sueltos de comida y la suciedad que pueda retirarse antes de comenzar. Preparar una pasta con aproximadamente media taza de bicarbonato de sodio y tres cucharadas de agua. Distribuir la pasta por el interior del horno y dejarla actuar durante varias horas, idealmente toda la noche. Rociar una mezcla de vinagre blanco y agua en partes iguales sobre las superficies tratadas. Frotar con un estropajo de nailon para ayudar a retirar la suciedad. Limpiar con una esponja húmeda y repetir el procedimiento si es necesario.

El vinagre blanco y el bicarbonato de sodio se utilizan para ayudar a retirar la suciedad acumulada en el horno. ChatGPT

Por último, la universidad aconseja pasar nuevamente una esponja húmeda para eliminar los restos de bicarbonato antes de volver a colocar las rejillas.

¿Qué precauciones hay que tener al limpiar el horno?

Antes de comenzar, es importante que el horno esté apagado y completamente frío. También conviene consultar las indicaciones del fabricante para comprobar qué productos y materiales son adecuados para su limpieza.

La Universidad de Georgia recomienda proteger los elementos calefactores durante el procedimiento y probar previamente los métodos de limpieza en una zona poco visible cuando exista riesgo de dañar una superficie.

Además, la guía advierte que retirar restos muy adheridos puede requerir varias pasadas, por lo que no necesariamente se consigue eliminar toda la suciedad en un solo intento.