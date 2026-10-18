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La cadena estadounidense Walmart ofrece una promoción en una cafetera LINKChef, diseñada para preparar distintas variedades de café en casa, como espresso, capuchino y latte.

El electrodoméstico se encuentra publicado a US$180,50, frente a su precio anterior de US$369,99. Esto representa un ahorro de US$189,49 y un descuento superior al 51%, según la información publicada en la tienda online de Walmart.

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¿Cómo es la cafetera que Walmart vende con más del 50% de descuento?

La cafetera LINKChef es un modelo semiautomático de acero inoxidable que cuenta con un sistema integrado para espumar leche, pensado para facilitar la preparación de distintas bebidas a base de café.

Entre sus principales características se destacan la posibilidad de preparar espresso simple o doble, capuchino y latte, además de incorporar un depósito de leche extraíble y una salida ajustable.

El equipo también cuenta con una función de limpieza para facilitar su mantenimiento, una potencia de 1300 W e incluye filtros para preparar una o dos porciones de espresso.

El electrodoméstico cuenta con distintas funciones para preparar café en casa.
El electrodoméstico cuenta con distintas funciones para preparar café en casa. Walmart

¿Cuánto cuesta la cafetera en Walmart y cómo comprarla?

La cafetera LINKChef tiene un precio de US$180,50.

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Los interesados pueden consultar las características del producto y realizar la compra a través del sitio web oficial de Walmart.

Es importante tener en cuenta que el precio y la disponibilidad pueden variar al momento de realizar la compra.