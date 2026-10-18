La cadena estadounidense Walmart ofrece una promoción en una cafetera LINKChef, diseñada para preparar distintas variedades de café en casa, como espresso, capuchino y latte.

El electrodoméstico se encuentra publicado a US$180,50, frente a su precio anterior de US$369,99. Esto representa un ahorro de US$189,49 y un descuento superior al 51%, según la información publicada en la tienda online de Walmart.

¿Cómo es la cafetera que Walmart vende con más del 50% de descuento?

La cafetera LINKChef es un modelo semiautomático de acero inoxidable que cuenta con un sistema integrado para espumar leche, pensado para facilitar la preparación de distintas bebidas a base de café.

Entre sus principales características se destacan la posibilidad de preparar espresso simple o doble, capuchino y latte, además de incorporar un depósito de leche extraíble y una salida ajustable.

El equipo también cuenta con una función de limpieza para facilitar su mantenimiento, una potencia de 1300 W e incluye filtros para preparar una o dos porciones de espresso.

El electrodoméstico cuenta con distintas funciones para preparar café en casa. Walmart

¿Cuánto cuesta la cafetera en Walmart y cómo comprarla?

La cafetera LINKChef tiene un precio de US$180,50.

Los interesados pueden consultar las características del producto y realizar la compra a través del sitio web oficial de Walmart.

Es importante tener en cuenta que el precio y la disponibilidad pueden variar al momento de realizar la compra.