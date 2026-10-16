Una higiene correcta ayuda a prevenir infecciones respiratorias y enfermedades diarreicas.

Saber durante cuánto tiempo lavarse las manos es una de las preguntas con mayor cantidad de respuestas posibles. Considerando que es una de las medidas más sencillas para proteger la salud, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos decidió establecer un criterio.

Según el CDC, una higiene correcta ayuda a prevenir infecciones respiratorias y enfermedades diarreicas, además de disminuir la posibilidad de transmitir microorganismos a otras personas mediante el contacto con objetos y superficies.

Cuánto tiempo hay que lavarse las manos

El tiempo recomendado por el CDC es de 20 segundos de frotado con agua y jabón. No basta con mojarse las manos o enjuagarlas rápidamente: es necesario cubrir todas las zonas y generar suficiente espuma para desprender la suciedad y los gérmenes , entre otros.

El organismo también advierte que, cuando el lavado dura menos tiempo, no se eliminan tantos microorganismos.

Una forma práctica de medir esos segundos sin utilizar un reloj es cantar dos veces la canción completa de “Feliz cumpleaños”.

El agua y el jabón actúan conjuntamente para desprender la suciedad y los microorganismos de la piel. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por qué es importante lavarse las manos

El lavado de manos contribuye a interrumpir la transmisión de microorganismos que pueden causar enfermedades. Estos pueden pasar de una persona a otra o llegar al organismo cuando alguien se toca los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas. También existe el riesgo al preparar alimentos, comer o estornudar en las manos y después manipular objetos compartidos.

La recomendación es mantener el hábito incluso cuando no se vean manchas en las manos. La ausencia de suciedad visible no significa necesariamente que están libres de microorganismos.

Cómo lavarse las manos correctamente

Para que el lavado sea efectivo, el CDC recomienda seguir esta secuencia:

Mojarlas: colocar las manos bajo agua corriente limpia, fría o tibia, cerrar el grifo y aplicar jabón. Enjabonarlas: frotar las palmas, el dorso, los espacios entre los dedos y debajo de las uñas. Frotar durante 20 segundos: mantener el movimiento el tiempo recomendado, sin dejar zonas sin limpiar. Enjuagar: retirar el jabón con agua corriente limpia. Secar por completo: utilizar una toalla limpia o un secador de manos. Este paso también es importante, ya que, según el CDC, los gérmenes pueden propagarse con mayor facilidad cuando las manos permanecen húmedas.

Cuándo hay que lavarse las manos durante el día

El CDC recomienda hacerlo en momentos específicos en los que aumenta la posibilidad de entrar en contacto con gérmenes: