Adiós a las canas para siempre: el mejor producto para recuperar la juventud del pelo después de los 40. Foto: Archivo.

Las canas son cabellos que se tornan de un color grisáceo o blanco debido a una pérdida de pigmentación. Si bien la mayoría de las personas las tienen, muchas eligen disimularlas con tintura.

La pérdida de melanina que da lugar a la canicie puede aparecer por muchas razones. La principal es la herencia genética, pero también está relacionada a los niveles de estrés, la falta de hierro, vitaminas o simplemente el paso del tiempo.

Si bien la aparición de canas puede retrasarse con la adopción de hábitos saludables, como una dieta rica en nutrientes y un buen descanso, lo cierto es que aparecerán eventualmente.

No obstante, existen productos de belleza que ayudan a recuperar la vitalidad del pelo y la pigmentación. En este sentido, un nuevo spray para tratar las canas en todas las edades se hizo viral en redes sociales por su acabado natural y el brillo que aporta al cabello. ¿Cuál es?

El mejor producto para disimular las canas y rejuvenecer el cabello

Dentro de las alternativas más populares para disimular las canas está la opción de la tintura. Sin embargo, este proceso químico afecta la calidad y la nutrición del cabello y puede ser nocivo.

El producto viral que termina con las canas y mantiene tu pelo rejuvenecido. Imagen: archivo.

En la actualidad existen alternativas menos abrasivas y más amables con el cuero cabelludo. Una de ellas es el retoca raíces instantáneo L’Oréal Magic Retouch. Este producto es un potente cubritivo de las zonas sin pigmentación de las raíces y puede utilizarse sobre cabello natural o teñido.

¿Cómo deshacerte de las canas fácil y rápido?

El Magic Retouch de L’Oréal es un spray retocador en formato de efecto instantáneo.

Utilizarlo es muy sencillo. Solo hay que agitar el producto y aplicarlo sobre el cuero cabelludo a unos 15 centímetros de distancia. El objetivo es pulverizar todas las raíces sin color para obtener un tono uniforme y prolijo.

Este retocador es ideal para disimular las raíces envejecidas, pero también se puede utilizar para reavivar el tono de la tintura. Por eso, hay 6 tonos disponiblesque van desde el rubio claro hasta el negro opaco.