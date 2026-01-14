La administración de Donald Trump impuso una política de tolerancia cero en el sistema migratorio de Estados Unidos. Es que su gestión se centró en endurecer las vías legales de ingreso al país, las condiciones de permanencia e inició un plan de deportaciones masivas.

En este sentido, las autoridades advirtieron que no contar un documento que acredite la permanencia legal autorizada es suficiente para iniciar un procedimiento de detención y deportación.

Estados Unidos puede detener y arrestar a todos los inmigrantes que no tengan este documento

Estados Unidos confirmó que los inmigrantes que se encuentren en el país sin documentación migratoria válida pueden ser detenidos y arrestados, incluso si no tienen antecedentes penales. La medida se enmarca en la aplicación de la ley migratoria federal y es ejecutada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) bajo la supervisión del Departamento de Estado.

Las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) volvieron a intensificarse en varios estados del país. Imagen: archivo.

Cuál es el documento clave que evita el arresto

El documento determinante es una prueba válida de estatus migratorio legal. Esto puede ser una visa vigente, residencia permanente (Green Card), permiso de trabajo con estatus activo, asilo o TPS aprobados, o un trámite en curso que otorgue protección (por ejemplo, un parole o un ajuste de estatus presentado en tiempo y forma).

Quienes no puedan demostrar uno de estos estatus quedan expuestos a arresto, aún sin historial criminal.

Qué inmigrantes están en mayor riesgo

Están en mayor riesgo quienes: