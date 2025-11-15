El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha emitido una advertencia a todos los inmigrantes, indicando que aquellos que incurran en ciertas prácticas durante citas migratorias pueden ser arrestados de inmediato y enfrentar la deportación sin previo aviso.

La administración de Donald Trump implementó una política de tolerancia cero en el sistema migratorio de Estados Unidos, enfocándose en endurecer las vías legales de ingreso al país y las condiciones de permanencia , además de iniciar un plan de deportaciones masivas que ha generado gran preocupación entre la comunidad inmigrante.

Alerta inmigrantes: detenciones y deportaciones para quienes cometan este error en citas migratorias

El fraude migratorio en Estados Unidos es considerado una de las infracciones más serias dentro de la normativa de inmigración. Este término abarca cualquier acto de falsificación, engaño o tergiversación de información con el fin de obtener beneficios migratorios a los que la persona no tendría derecho.

La detección de tales actos puede ocurrir durante citas migratorias ante USCIS, CBP o ICE. Las sanciones impuestas varían según la gravedad del caso, pero suelen ser drásticas. Estas sanciones incluyen:

Negación inmediata del beneficio solicitado (Green Card, visa, naturalización, asilo, etc.).

(Green Card, visa, naturalización, asilo, etc.). Inadmisibilidad permanente : la persona puede quedar marcada como “inadmisible” para cualquier beneficio migratorio futuro.

: la persona puede quedar marcada como “inadmisible” para cualquier beneficio migratorio futuro. Revocación de estatus si ya había obtenido residencia o visa mediante fraude.

si ya había obtenido residencia o visa mediante fraude. Procesos de deportación (removal proceedings) con posibilidad de ser expulsado del país.

(removal proceedings) con posibilidad de ser expulsado del país. Cargos penales federales, que pueden incluir multas de hasta miles de dólares y, en casos extremos, penas de prisión.

El fraude migratorio en Estados Unidos es considerado una de las infracciones más serias dentro de la normativa de inmigración. Foto: Archivo.

Mecanismos para detectar el fraude migratorio en Estados Unidos

El fraude migratorio se detecta mediante una combinación de tecnología (biometría y bases de datos), entrevistas exhaustivas, verificaciones en terreno y cooperación entre agencias. La estrategia busca que cada inconsistencia, por mínima que sea, pueda revelar un intento de engaño al sistema.

Las autoridades de inmigración cuentan con múltiples mecanismos de control para detectar el fraude migratorio. La vigilancia es estricta porque la ley considera que engañar al sistema -ya sea con documentos falsos, matrimonios simulados o declaraciones engañosas- atenta contra la integridad de todo el proceso. Los mecanismos incluyen: