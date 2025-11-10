El estado de Texas, reconocido por su cercanía con el actual gobierno de Donald Trump, aprobó recientemente una ley que limita la adquisición de bienes raíces por ciudadanos, entidades o personas asociadas con países designados como adversarios en materia de seguridad nacional.

El Gobierno no permite que estas personas compren ni posean propiedades

La ley firmada por el gobernador Greg Abbott, que ya entró en vigor, impide que individuos domiciliados en las naciones designadas o que tengan asociaciones con entidades de esos países puedan comprar o adquirir intereses inmobiliarios en Texas.

La medida no solo se reduce a personas físicas, sino que también afecta a entidades controladas por individuos o gobiernos de estos países. Únicamente exceptúa a los extranjeros que son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes y a sus respectivas entidades.

La lista completa de países restringidos:

Venezuela

Cuba

China

Irán

Corea del Norte

Rusia

Siria

No son solo casas o departamentos: todas las propiedades que no podrán comprar ni adquirir estas personas

Las prohibiciones para individuos, empresas o gobiernos de estos países designados se explican como una forma de frenar operaciones inmobiliarias que pudieran estar influenciadas por gobiernos adversarios u organizaciones criminales transnacionales. No podrán comprar ni adquirir ninguna de estas propiedades: