El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos ha confirmado la emisión de un reembolso de 8,000 dólares para todos los contribuyentes que cumplan con ciertos requisitos. Este cheque tiene como finalidad mitigar la carga fiscal que enfrentan algunos ciudadanos estadounidenses.

Estas medidas financieras, que incluyen la entrega de cheques, son implementadas por las autoridades con el propósito de brindar asistencia a numerosas familias.

Confirmado: el IRS realizará depósitos de 8,000 dólares en estas cuentas bancarias

El Crédito Tributario por Trabajo (EITC) es un beneficio fiscal otorgado por las autoridades del IRS. Su propósito es proporcionar un alivio fiscal a los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones tributarias y las condiciones requeridas.

El EITC se determina en función de los ingresos devengados, la cantidad de hijos dependientes calificados y el estado civil del declarante. Para el 2025, los valores máximos del crédito son:

649 dólares para quienes no tienen hijos

4.328 dólares con un hijo calificado

7.152 dólares con dos hijos

8.046 dólares cuando hay tres o más hijos calificados.

El monto final del cheque será inferior al máximo si los ingresos superan ciertos umbrales, o si el número de hijos calificados es menor. Además, otros factores como el ingreso bruto ajustado y otros tipos de ingreso que no se consideran “ingreso del trabajo” también influyen en el cálculo.

¿Quiénes pueden acceder al Crédito Tributario por Trabajo?

Para ser elegible al crédito del IRS, los trabajadores deben obtener ingresos de un empleo, trabajo por cuenta propia u otras actividades que cumplan con los requisitos. Los ingresos no pueden derivar de pensiones, jubilaciones, subsidios de desempleo, intereses, dividendos u otras fuentes no calificadas.

Tener hijos o dependientes calificados incrementa el crédito. Si se declara con hijos dependientes, el monto aumenta conforme se incrementa el número de esos hijos. El crédito también depende de que los ingresos del trabajo y el ingreso bruto ajustado se mantengan por debajo de los límites establecidos anualmente.