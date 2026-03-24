La Administración del Seguro Social (SSA) especificó en qué situaciones puntuales jubilados y pensionados pueden recibir visitas de sus agentes certificados en su domicilio. Si bien las visitas puerta por puerta no son el método tradicional para verificar datos y la elegibilidad de los beneficios, sí forman parte de los controles oficiales cuándo existen dudas sobre la información declarada. Si bien esta práctica está autorizada, es importante destacar que no suele realizarse de forma generalizada. Comunmente, SSA se comunica mediante correo o teléfono, aunque en casos donde se considere necesario, pueden enviarse representantes al domicilio. Los controles son más frecuentes entre quienes reciben beneficios de SSI o discapacidad, dado que los requisitos deben validarse consistentemente. La agencia no las realiza de manera masiva sino más bien cuando se determina que un caso puntual necesita seguimiento para Entre las causas más frecuentes se encuentran El organismo fija medidas de seguridad obligatorias para resguardar a los beneficiarios de cualquier fraude Un representante oficial debe: Ante cualquier sospecha, lo aconsejable es comunicarse con SSA para verificar que la visita sea oficial.