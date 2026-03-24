El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advirtió que no presentar la declaración de impuestos a tiempo puede derivar en embargos de cuentas bancarias, retenciones de salario e incluso la pérdida de bienes. De acuerdo con el organismo, el incumplimiento más grave no es necesariamente deber dinero, sino no presentar la declaración dentro del plazo establecido. Esta omisión activa mecanismos de cobro forzoso contemplados por la ley federal. En ese escenario, el IRS puede avanzar con medidas como: Estas acciones forman parte del sistema de recaudación para garantizar el cumplimiento tributario en todo el país. Las autoridades fiscales confirmaron que, una vez vencido el plazo sin presentación, el contribuyente puede ser incluido en procesos de ejecución. Esto habilita al organismo a intervenir directamente sobre los ingresos y el patrimonio. El punto clave es que el sistema prioriza la presentación. Es decir, incluso si una persona no puede pagar el total de lo adeudado, presentar la declaración evita sanciones más severas. Frente a esta situación, los especialistas coinciden en que actuar rápido puede marcar la diferencia. Aun fuera de término, existen alternativas para frenar el avance de sanciones. Entre las principales recomendaciones se destacan: Una vez que el contribuyente regulariza su situación, el IRS puede evaluar opciones y suspender medidas más agresivas.