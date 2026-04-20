El Internal Revenue Service (IRS) ha confirmado los detalles de la nueva deducción mejorada para personas de 65 años o más, una medida derivada de la ley “One, Big, Beautiful Bill” que promete aliviar significativamente la carga fiscal de millones de ciudadanos y residentes. A diferencia de años anteriores, para el periodo fiscal 2025-2028, los contribuyentes que tengan 65 años o más al finalizar el año fiscal pueden ser elegibles para una deducción adicional de $6,000 dólares por persona. En el caso de los matrimonios que presentan su declaración de forma conjunta, si ambos cumplen con el requisito de edad, el beneficio puede ascender hasta los $12,000 dólares. Este beneficio es único porque está disponible tanto para quienes eligen la deducción estándar como para aquellos que prefieren detallar sus deducciones (itemized). Sin embargo, es vital considerar que este apoyo tiene un límite de ingresos: comienza a reducirse si el ingreso bruto ajustado modificado (MAGI) supera los $75,000 dólares en declaraciones individuales o los $150,000 en declaraciones conjuntas. El IRS está consciente de que los cambios en las leyes pueden generar confusión, por lo que ha reforzado sus programas de asistencia gratuita. Los programas VITA (Asistencia Voluntaria al Contribuyente) y TCE (Asesoramiento Tributario para Ancianos) están disponibles para personas con ingresos moderados y ciudadanos mayores de 60 años. Además, la Fundación AARP ofrece su servicio Tax-Aide en miles de localidades como bibliotecas y centros comunitarios. Contar con estos recursos oficiales es fundamental para asegurar que se apliquen correctamente créditos como el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC), cuyo límite de ingresos para este año se ha fijado en $68,675 dólares, permitiendo que más familias reciban un reembolso importante. Un recordatorio clave para quienes siguen trabajando mientras reciben sus beneficios del Seguro Social es la revisión de las retenciones. Cualquier salario percibido sigue sujeto a impuestos sobre la renta, así como a las cuotas de Medicare y Seguro Social. Mantener este equilibrio es esencial para evitar deudas inesperadas al final de la temporada. Para facilitar el proceso, el IRS recomienda a los beneficiarios utilizar sus cuentas en el sitio web de la Administración del Seguro Social (SSA) para obtener documentos críticos como el Formulario SSA-1099.