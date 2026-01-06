El salario mínimo en Florida permanecerá sin modificaciones durante los primeros nueve meses de 2026.

A pesar de que numerosos trabajadores anticipaban una actualización automática en enero, la legislación estatal establece un cronograma diferente: los aumentos se implementan una vez al año, cada 30 de septiembre, conforme a lo estipulado por la Enmienda Constitucional 2 de 2020.

Actualización del salario mínimo en enero de 2026

La medida formó parte del ciclo político del entonces gobernador Ron DeSantis, aunque su aplicación quedó garantizada más allá de la administración de turno.

Este esquema de aumentos progresivos fue aprobado por los votantes en 2020 con una mayoría del 60%, porcentaje exigido para modificar la Constitución del estado.

La Constitución de Florida fija que el incremento anual siempre se concreta en septiembre. Por eso, en enero de 2026 el salario mínimo se mantendrá en USD 14, el mismo monto vigente desde el 30 de septiembre de 2025.

Confirman el salario mínimo para 2026: cuánto van a cobrar todos estos trabajadores a partir de enero

Progreso en la ruta hacia los USD 15

La Enmienda 2 estableció un cronograma preciso:

En 2021 , el salario mínimo de Florida se fijó en USD 10.

Desde entonces, sube USD 1 por año cada 30 de septiembre.

En septiembre de 2026, llegará a USD 15 por hora, el valor objetivo de la reforma.

Los ingresos de la comunidad latina en Florida

Mientras el salario mínimo avanza hacia los USD 15, la realidad salarial de los hispanos muestra una brecha importante. Datos actualizados de ZipRecruiter indican que los latinos en Florida ganan en promedio USD 18 por hora, una cifra notablemente inferior al promedio nacional de USD 24.

El Estado del Sol aparece además en el último puesto nacional en cuanto a remuneraciones para trabajadores hispanos. Según la plataforma, el mercado laboral local se describe como “poco activo”, con “escasas contrataciones”.

La mayoría de los hispanos en Florida se ubican dentro de un rango que va de USD 14,18 a USD 21,73 por hora, lo que refleja una alta dispersión salarial y la influencia de sectores de baja remuneración, como servicios y hotelería.