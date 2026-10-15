En general, los contratos especifican que los titulares no son responsables de los cargos que corresponden a usos no autorizados.

La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFBP) explica en su sitio web oficial cuáles son los pasos que deben seguir todos los titulares de tarjetas de crédito que fueron víctimas de robo de identidad y la primera instrucción de los expertos es cerrar cuanto antes la cuenta afectada.

Además, existen otros pasos clave -como realizar las denuncias correspondientes- que deben llevarse a cabo para eliminar cualquier cargo extra que no corresponda al uso del titular.

Dar de baja una tarjeta de crédito en Estados Unidos: cómo se hace

La CFBP indica que para cerrar una cuenta de tarjeta de crédito será necesario llamar a la compañía emisora explicando la situación y acompañar la solicitud con una notificación escrita. Esto último es una instancia formal para dejar constancia del pedido.

Es esencial considerar que todas las personas con saldo adeudado deberán pagar lo que deben a tiempo, independientemente de la continuidad o no de la cuenta.

El consejo oficial es verificar el acuerdo de titular y consultar con la compañía correspondiente sobre cualquier duda que se tenga relacionada con este trámite.

“Entre otras disposiciones, el acuerdo de titular de la tarjeta detalla las tasas aplicables, tu responsabilidad por transacciones no autorizadas y la tasa anual (TAE) de la tarjeta. Si perdiste el contrato de titular de la tarjeta, puedes obtenerlo en la web del emisor o llamando al emisor”, se indica.

Dar de baja la cuenta es una de las primeras recomendaciones frente a un robo de identidad. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué hacer si alguien me robo la tarjeta de crédito o el número

Quienes hayan sido víctimas de robo de identidad deben denunciarlo en IdentityTheft.gov, después de este paso recibirán un plan personal con las instancias que deben seguir.

“Por ejemplo, podes ponerte en contacto con las agencias nacionales de informes crediticios para obtener ayuda con la activación de alertas de fraude o el bloqueo de tu informe crediticio, así como para bloquear o eliminar deudas fraudulentas” , se indica.

Qué pasa si roban la tarjeta y hacen compras

De acuerdo con lo indicado en una publicación revisada en enero del año pasado, cuando alguien usa la tarjeta de un titular sin su permiso, pero ya fue denunciada previamente por robo o pérdida, los cargos máximos que pueden cobrarse son de 50 dólares.

“Muchos contratos de titular de tarjeta dicen que no eres responsable de ningún cargo en esta circunstancia”, se indica. Lo mismo ocurre si la tarjeta no se perdió, pero el número de cuenta fue robado.