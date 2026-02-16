El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos anunció el 1 de octubre el comienzo de su transición hacia reembolsos completamente electrónicos para ciudadanos y extranjeros tributantes, en cumplimiento de la Orden Ejecutiva 14247. Con la implementación de esta medida, se establecerán nuevas normativas para la presentación de la declaración de impuestos. Aquellos que no sigan las instrucciones de la agencia se enfrentarán a demoras de más de un mes en los pagos de devoluciones correspondientes. Se requiere que al declarar en 2026 el contribuyente proporcione su información de Depósito Directo, ya que los pagos no se realizarán mediante cheques, sino de forma electrónica. Aunque los cambios no afectarán a las declaraciones de impuestos presentadas correspondientes a 2024 o años anteriores. Según lo indica el IRS, este trámite no será obligatorio si los contribuyentes “califican para una excepción o están dispuestos a aceptar demoras”. “El IRS enviará una carta (1) solicitando información de depósito directo y (2) proporcionando información sobre cómo solicitar una excepción”, se indica. En caso de no brindar la información bancaria para realizar el*depósito de manera electrónica, la emisión del reembolso en papel se postergará durante seis semanas. En un comunicado oficial compartido por la agencia se especifica que estos casos podrían considerarse una excepción, pero también se brindarán alternativas de cobro como tarjetas de débito prepagas y carteras digitales. “Se emitirá orientación e información adicional para la presentación de impuestos de 2025 antes de la temporada de presentaciones de 2026″, aseguró IRS.