Durante años, la inteligencia fue explicada casi exclusivamente por factores como la genética, la educación y el entorno familiar. Sin embargo, estudios recientes en el ámbito educativo incorporaron una variable poco considerada hasta ahora: el mes de nacimiento. Aunque no se trata de una regla absoluta, los resultados llamaron la atención de investigadores y docentes por su impacto en los primeros años del desarrollo cognitivo. Los especialistas aclaran que esto no implica una inteligencia innata superior, sino una adaptación temprana a mayores desafíos al ingresar a la escuela con menos edad que el resto del grupo. Diversos análisis realizados con grandes poblaciones escolares detectaron que los niños nacidos en octubre, noviembre y diciembre suelen obtener mejores desempeños en pruebas cognitivas durante la infancia y la preadolescencia. La brecha favorece, en algunos casos, el desarrollo de habilidades como: Los especialistas enfatizan que este patrón se manifiesta de manera evidente en entornos educativos estables y estimulantes. En situaciones donde hay dificultades de acceso, desigualdad, baja calidad escolar o escaso apoyo familiar, el mes de nacimiento pierde relevancia en comparación con factores que son mucho más determinantes. En consecuencia, el contexto continúa siendo fundamental para el aprendizaje y el desarrollo intelectual. Los investigadores coinciden en un punto central: nacer en un mes específico no define la inteligencia futura. Las diferencias observadas tienden a diluirse con el paso del tiempo y no garantizan éxito académico ni profesional. La capacidad intelectual es el resultado de una combinación dinámica de experiencias, estímulos, oportunidades y esfuerzo sostenido a lo largo de la vida.