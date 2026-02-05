Historicamente, la fecha de nacimiento se consideró un dato administrativo sin mayor relevancia. Sin embargo, estudios recientes sugieren que el mes en que un niño nace podría tener un impacto real en su desarrollo cognitivo y social. Investigadores de la Universidad de Harvard analizaron a miles de niños desde su nacimiento hasta los siete años. Los hallazgos indican que aquellos nacidos entre octubre y diciembre tienden a tener mejor rendimiento en pruebas de inteligencia, razonamiento y resolución de problemas durante la infancia. Según los expertos, estas diferencias no están ligadas a la genética, sino a factores ambientales y sociales, especialmente a la edad relativa de los niños dentro de su grupo escolar. Los niños que nacen hacia finales del año suelen ser más maduros que sus compañeros más jóvenes, lo que les permite enfrentar con mayor facilidad los desafíos académicos iniciales. En contraste, los que ingresan a clases siendo los menores de su grupo se enfrentan a mayores exigencias cognitivas y sociales, lo que puede representar un desafío adicional en sus primeros años escolares. Aunque los niños más pequeños del aula enfrentan dificultades, estas situaciones también pueden impulsar habilidades valiosas como: Esto demuestra que superar obstáculos desde edades tempranas puede favorecer el desarrollo integral, incluso más que las ventajas que ofrece nacer en determinados meses. Si bien no se puede cambiar la fecha de nacimiento, los padres y cuidadores pueden favorecer el desarrollo de sus hijos con: El acompañamiento familiar y educativo asegura que cada niño pueda alcanzar su máximo potencial, independientemente del mes en que haya nacido. Aunque algunos meses puedan ofrecer ciertas ventajas iniciales, los expertos destacan que el entorno, la educación y el estímulo familiar son los factores determinantes en el desarrollo infantil. La clave no está en cuándo nació el niño, sino en cómo se le guía y se le motiva para explorar, aprender y enfrentar nuevos desafíos.