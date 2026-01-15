Los arqueólogos han comenzado a utilizar tecnología de última generación para facilitar sus descubrimientos. En las últimas semanas, se dio a conocer el hallazgo de una fortificación militar que había sido consumida por la naturaleza durante muchos siglos.

El uso de tecnología en descubrimientos científicos ayudará a agilizar y potenciar futuros hallazgos que aportarán información valiosa a la sociedad.

Descubrimiento histórico: revelan un fuerte militar oculto durante más de 5,000 años

La investigación reciente dio a conocer que, gracias al LiDAR, se localizó un asentamiento fortificado en los densos bosques del condado de Neam, Rumania. Los arqueólogos lograron identificar una fortificación de casi 5,000 años de antigüedad , oculta por la vegetación. Según Vasile Diaconu, arqueólogo a cargo del estudio, las imágenes generadas revelaron detalles que no eran visibles en el campo.

La arqueología implementó el uso de la tecnología LiDAR, una herramienta que permite explorar lugares inaccesibles, para descubrir estructuras ocultas bajo la vegetación. Significa "detección y medición de distancias por luz“, funciona emitiendo pulsos láser al suelo y midiendo el tiempo que tardan en regresar. Esto permite crear modelos topográficos detallados, facilitando la detección de asentamientos antiguos.

Este asentamiento data de la transición del Neolítico a la Edad del Bronce y los métodos que utilizaron fueron no invasivos, por lo que se trata de una tecnología que respeta la fauna de los hallazgos. Se trata de drones equipados con LiDAR que capturan imágenes aéreas detalladas de las fortificaciones, mostrando un urbanismo planificado y defensas estratégicamente ubicadas.

El progreso de la arqueología impulsado por los avances tecnológicos

El descubrimiento en Rumania fue posible gracias a la colaboración entre Geocad Services, Geo Edu Lab y el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de la Física de la Tierra. Este proyecto resalta una narrativa inspiradora, dado que Vasile Diaconu recibió el respaldo de su antiguo alumno, Vlad Dulgheriu, propietario de Geocad Services, quien facilitó la expedición.

Este hallazgo subraya la relevancia de la fusión entre la ciencia y la tecnología en el ámbito de la arqueología. Con el avance del LiDAR y otras innovaciones en teledetección, los investigadores podrán continuar descubriendo vestigios del pasado sin alterar su contexto original. El futuro de la arqueología se encuentra definido por la tecnología y el LiDAR representa solo el inicio de una nueva era en la exploración histórica.