Yamandú Orsi con el presidente de China

Sobre las 15:00 horas aproximadamente, el presidente de la República, Yamandú Orsi, hizo el traspaso de mando, a la vicepresidenta, Carolina Cosse.

Luego, sobre las 17:00 horas, partió el primer vuelo rumbo a Madrid, donde aguardará un día, y posteriormente partirá directamente a China.

Un poco más tarde, diferentes delegaciones empresariales, y del Poder Ejecutivo, también salieron rumbo al país asiático.

El sábado comenzará la misión oficial y el protocolo presidencial en China, donde tiene estipulado reunirse unos 40 minutos con su par.