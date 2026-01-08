El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y la ministra de Salud Pública , Cristina Lustemberg, comparecieron en la tarde de este miércoles ante la Comisión Permanente.

El diputado del Partido Nacional, Sebastián Andújar, fue el miembro convocante. Durante su exposición, el legislador dijo que el gobierno de Yamandú Orsi, llegó al poder con la consigna de no aumentar los impuestos.

Tras las palabras del legislador nacionalista, el ministro Oddone tomó la palabra con el objetivo de despejar las dudas presentadas sobre las modificaciones que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) definió como la corrección de “dos errores de diseño en la forma de cálculo vigente”.

“Es un cambio metodológico cuyo principal fundamento es corregir un error en el diseño de la estimación del costo promedio equivalente del Fonasa. Es un tema que estaba largamente planteado y puesto sobre la mesa”, dijo el Ministro.

“No hay ningún cambio tributario que tengamos previsto implementar”, añadió.

El ministro explicó que la administración del MEF entendió que era oportuno realizar el cambio en este momento, además de que tenía “una relación de equidad, en tanto permitía hacer un financiamiento del sistema más transparente y relacionado con los costos y las prestaciones de cada uno de los beneficiarios”, mencionó.

Por su parte, la ministra Lustemberg agregó que este cambio también se debe a que el Fonasa cubre al 74% de la población de Uruguay, de los que 1.800.000 son usuarios que aportan al sistema.

“En la propuesta en discusión, el número de personas que recibirán la devolución descendería al 4,3% de los aportantes. Se plantea para enmarcar el debate en la equidad de financiamiento y la coherencia con los objetivos del sistema”, dijo la ministra.