“Un suceso que ocurrió hace unos días, que terminó con un joven con algún tipo de lesión. No podemos más que hacer lugar al planteo del diputado, cuando en medios de prensa solicitaba que este ministro planteara las disculpas del caso”, aseguró el ministro.

Luego agregó: “tiene razón el diputado Abdala, debo una disculpa. En primer lugar, la disculpa que no le debo porque se la di, a la familia y al propio chiquilín, en el lugar de los hechos, cuando acaecieron, y al día siguiente cuando fui a visitarlo a la sala del sanatorio donde hablé tanto con Ezequiel como con su mamá. Allí les reiteré la disculpa”.

Así mismo, Negro dijo que en estas circunstancias “corresponde que un ministro que tiene un accidente como el que protagonizó y que incumplió alguna normativa reglamentaria, pida disculpas por la investidura que tiene con su carácter de ministro y así lo estamos haciendo”.

“También queremos aprovechar esta circunstancia para reconocer los errores cometidos y hacerme cargo de ellos. Creo que el tener conmigo los comprobantes de la gestión de la renovación de la licencia para conducir, el resultado de la espirometría practicada, el certificado del pago de la multa. Lo que indica el liderazgo y la autoridad que ejercimos en el momento y en la forma que teníamos que ejercerla. Ordenar, exigir ser tratado como cualquier ciudadano y no tener ninguna prerrogativa. Esa fue la orden del ministro, esa siempre es la orden del ministro. Hacer cumplir las leyes y practicar la igualdad de los ciudadanos ante la ley como premisa, y eso se cumplió”, aseguró el jerarca.