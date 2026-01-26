A menos de una semana del viaje de la delegación uruguaya a China, ya se confirmaron la mayoría de los asistentes, entre ellos, empresarios, directores y presidentes de entes autónomos, y ministros, entre otros.

Entre los ministros que viajarán, estará presente Alfredo Fratti (Ganadería), Fernanda Cardona (Industria); los subsecretarios Martín Vallcorba (Economía) y Matías Carámbula (Ganadería).

También irá el presidente del Banco república, Álvaro García; el presidente del Directorio de la ANII, Álvaro Brunini; el secretario de Ciencia y Tecnología, David González; el presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria , Miguel Sierra; el presidente de Instituto Nacional de la Carne, Gastón Scayola; por el Programa Uruguay Innova concurre Bruno Gili, así como el presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, Mario Piacenza; la directora ejecutiva de Uruguay XXI, Mariana Ferreira y el director del Sistema Nacional de Emergencias, Leandro Palomeque.

La visita del mandatario junto a la delegación de empresarios será del 3 al 7 de febrero a Beijing y Shanghai.

La misión oficial del presidente a China estará integrada por cinco cámaras: Industria, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, Comercio, la Confederación y la Asociación Rural del Uruguay.

El viaje tiene como objetivo central la apertura comercial con el acento puesto en los cambios a la ley de inversiones.