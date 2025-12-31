La medida también afecta a países como Argentina, Brasil y Estados Unidos.

El comunicado emitido a través del Ministerio de Comercio chino, indicó que la medida rige desde este 1° de enero, y se debe fundamentalmente a la baja demanda, conjugado a los altos niveles de importación.

La medida también responde a la desaceleración de la economía china, en el último semestre del año, pero según explica el comunicado, solo será para los países que exporten determinada cantidad de toneladas de carne.

En este sentido, Uruguay aún no se ha expresado, aunque existe preocupación por el alto porcentaje del arancel, que repercute directamente en los niveles de exportación.