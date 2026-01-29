El dólar tiende a estabilizarse tras las medidas que tomó el gobierno, debido a que había llegado a los niveles muy bajos en las últimas semanas. Esto afecta directamente al sector exportador, que pidió medidas ante la situación.

De este modo, fue que tanto el ministro de Economía, Gabriel Oddone, y el presidente del Banco Central del Uruguay, Guillermo Tolosa, anunciaron medidas y la intención de intervenir el mercado, de ser necesario.

“Estamos muy satisfechos de lo que pasó en las últimas 36 horas”, dijo Oddone este jueves en rueda de prensa al ser consultado sobre el efecto que pueden tener las medidas anunciadas.

En este sentido, el ministro recordó que los acontecimientos internacionales son golpes en la economía mundial, que también afectan a Uruguay.

De acuerdo a la cotización del Banco República, este jueves el dólar está a $ 37,70 a la compra y $ 39,90 a la venta. Días atrás había bajado a menos de 38.