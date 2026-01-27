Según los datos, la tasa de actividad de los uruguayos bajó levemente en diciembre, por lo que la tasa de desempleo cayó al 7%. El INE estima que hay 133.000 personas desocupadas, 8.000 menos que en diciembre de 2024, cuando la tasa era 7,4%.

En tanto, la tasa de empleo en diciembre se mantuvo en el 60%, un poco por arriba de lo registrado en el mismo mes de 2024. En este sentido, el Instituto Nacional de Estadística (INE) estima que hay 1 millón 775 mil ocupados, unos 15 mil más que un año atrás.

Por otra parte, la informalidad se ubicó en el 21,9% dentro de los ocupados, 7 décimas por encima de lo observado un año atrás.

Analizando los datos por edad, el desempleo entre las personas de 25 a 29 años se ubicó en 9,4%, un punto menos que en 2024.