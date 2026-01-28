Luego de que el Ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Guillermo Tolosa, anunciaran medidas, el mercado comenzó a responder, subiendo por tercer día consecutivo el precio del dólar.

El dólar cerró este miércoles a $ 38,793 en el promedio interbancario, lo que significó una suba diaria de 2,13 %, según informó la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa).

El dólar comenzó a subir este lunes, luego de que el Banco Central (BCU) definiera en una reunión del Comité de Política Monetaria (Copom) un recorte de la tasa de interés en 100 puntos básicos para llevarla a 6,5%.

Pocas hora después, el presidente del BCU dijo que estaban dispuestos a intervenir en el mercado de cambios si el dólar continuaba a la baja, algo que no hacía desde agosto de 2021.

Este conjunto de señales fue fundamental para la respuesta del mercado, haciendo que se aprecie un poco más el dólar, algo fundamental para el sector exportador.