Según la información que dio a conocer el Banco Central del Uruguay (BCU), se registró una caída del 0,2% del Producto Interno Bruto (PIB) en el tercer trimestre del año con respecto al período abril-junio.

El informe del BCU, también asegura que se destaca el crecimiento en actividades de comercio, alojamiento y suministro de comidas, como también de bebidas, salud, educación, actividades inmobiliarias y otros servicios.

A nivel interno, el gasto de consumo final verificótuvo un aumento, tanto por el mayor gasto de consumo final de hogares como por el gasto de consumo final del gobierno.

Por otra parte, el informe dice que se produjo una caída de la formación bruta de capital, explicada por una mayor desacumulación de existencias en el trimestre.

Así mismo, la demanda externa registró un crecimiento del 5,2% en el volumen físico de las exportaciones, mientras que las importaciones aumentaron 3%, resultando en un incremento de la demanda externa neta en términos de volumen físico respecto al mismo trimestre del año anterior, indica el informe del BCU.