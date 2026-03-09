El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) advirtió que el gasto público está aumentando por encima de lo previsto y aconsejó al Ministerio de Economía prever “desde ya la adopción prudente de medidas de ajuste de gasto discrecional en 2026 para ser desplegadas en cuanto sean necesarias”. En un informe entregado a la cartera, el CFA —integrado por Alfonso Capurro, Eduardo Fernández Arias y Jorge Roldós, con Ignacio Umpiérrez como secretario ejecutivo— subraya la necesidad de actuar con cautela: “dados los riesgos asociados al proceso de consolidación fiscal previsto en la programación del Presupuesto a partir de 2027, es especialmente importante que la gestión fiscal de 2026 sea de particular cautela”. El organismo técnico e independiente recomendó además tomar precauciones respecto a los resultados del “Diálogo Social”, advirtiendo contra la salida de medidas que impliquen “expansiones de cobertura o prestaciones sociales sin financiamiento permanente”, lo que podría “implicar un deterioro persistente del resultado estructural”. El informe pone especial foco en el proyecto de Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo presentará al Parlamento en junio, recordando que históricamente esas instancias han mostrado “una dinámica predominantemente expansiva del gasto”. En ese contexto, el CFA sostiene que “no hay margen para aumentar gastos salvo que se reduzcan en otra área del sector público”. El Consejo Fiscal Autónomo, creado por ley para asesorar al Ministerio de Economía y Finanzas sobre política fiscal, evaluación de riesgos a la estabilidad de las cuentas del Estado y sostenibilidad de la deuda pública, plantea con este informe la necesidad de medidas preventivas que preserven la trayectoria de consolidación planteada para los próximos años.