Tras su regreso a Uruguay, el presidente de la República dijo en conferencia de prensa que Uruguay mantiene una posición histórica y que se basa en cuatro puntos: “la no intervención de ningún país en los asuntos de otros, menos aún la intervención por la fuerza, la solución pacífica de las controversias, la igualdad soberana entre los países y la defensa del derecho internacional”.

Según informó Orsi, la reunión de su gabinete se trató de “una puesta a punto, la adhesión y la conformidad del Consejo de Ministros con la definición que Cancillería emitió ni bien ocurrieron los sucesos en Venezuela”.

Luego el mandatario reflexionó que “Uruguay lo que está haciendo es manteniendo una posición histórica del país que se remonta allá al año 1965 cuando ante una invasión a la República Dominicana, el Uruguay en ese momento integraba el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como miembro no permanente y ahí nuestro país defendió una posición que se mantiene hasta hoy que incluye algunos puntos”.

Orsi remarcó en más de una oportunidad que los países no deben intervenir en los asuntos de otros y mucho menos por la fuerza, por eso Uruguay condenó en 1965 lo ocurrido. Así mismo, dijo que la igualdad soberana entre los países es la única forma de mantener los equilibrios y que las superpotencias no sean las que avasallan a los demás.

Orsi aseguró también que Uruguay adhiere al lcomunicado que fue emitido por España, Colombia, México, Brasil y Chile en el que se manifiesta el rechazo a la intervención armada. “Con esa posición es con la que vamos a tratar de promover que el resto de la comunidad internacional, los distintos organismos, tenemos la Celac también tenemos la OEA, se pronuncie o se mueva para que se pueda encontrar una salida pacífica a la situación por la que está pasando América Latina y, en este caso concreto Venezuela”, dijo el presidente.