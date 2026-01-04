Si bien el gobierno uruguayo ya se pronunció a través de cancillería, el presidente de la República decidió reunir a la plana mayor del gobierno, para debatir sobre la intervención norteamericana en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro.

Según la información que dio a conocer el gobierno, este domingo podría haber un pronunciamiento de Yamandú Orsi, en la residencia de Suárez y Reyes, tras la reunión que mantendrá desde la hora 9:00.

En este sentido, la fuerza política a la que pertenece el presidente (Frente Amlplio), se expresó en la jornada de este sábado, rechazando lo ocurrido en Venezuela, y llamando a mantener la paz de las naciones latinoamericanas.

En tanto, también podría ser posible que el canciller de la República, Mario Lubetkin