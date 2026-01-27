En la firma del acuerdo estuvo el presidente de la República, Yamandú Orsi, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo y el presidente del Inisa, Jaime Saavedra.

Tras el encuentro, Saavedra dijo que la firma de este acuerdo es de suma importancia, por lo que significa para quienes quieren tener una inserción en la sociedad.

Pese a que hubo algunas críticas desde sectores del Frente Amplio, el presidente de la institución remarcó que lo que se busca es que “los adolescentes que están en el Inisa no vuelvan nunca más”.

“Es muy complicado porque hay que mover las cabecitas y los corazones de esos adolescentes. Y para eso tenemos que apelar a todas las instituciones, todas, y es un absurdo prescindir de una institución como el Ejército, que está en todos lados, en el mar, tierra y agua, en todos lados”, aseguró Saavedra.

Luego agregó: “esto nos ilusiona mucho y estamos seguros que va a andar bien. Y si no, se corrige. Si hay algo que no anda bien nos van a decir, che, corrijan esto”.