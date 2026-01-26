Las temperaturas podrían llegar hasta los 40°, y las sensaciones térmicas podrían superar los 45°.

Según la descripción del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), el fenómeno se debe a una masa de aire cálida que afecta a la región generando temperaturas extremas.

Así mismo, el organismo indica que “en la faja costera atlántica por efecto de la brisa de mar, las temperaturas no alcanzarán las temperaturas extremas”.

Ante esta ola de calor, se pide extremar cuidados, sobre todo en niños y personas adultas mayores, donde se recomienda una hidratación constate, y tener precacución con la exposición al sol, en horas cercanas al mediodía.