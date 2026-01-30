Según indicó el sindicato portuario en un comunicado, el paro fue resuelto ante la falta de acuerdo con las empresas en el Consejo de Salarios.

El conflicto es a nivel nacional, pero las medidas sindicales se aplicarán, principalmente, en el puerto de Montevideo.

En declaraciones a Subrayado, el presidente del sindicato, Álvaro Reinaldo, dijo que están muy lejos de llegar a un acuerdo con la patronal.

“Estamos pidiendo estabilidad laboral de 13 jornales asegurados, que no implica una estabilidad económica sino de las prestaciones sociales, de seguridad social”.

Según dijo el psindicalista, existen casos de “trabajadores contratados y despedidos el mismo día”, argumentando la falta de estabilidad laboral que viven los trabajadores.

El próximo jueves hay una nueva reunión en el Consejo de Salarios. Si no hay acuerdo allí, el sindicato analizará nuevas medidas.