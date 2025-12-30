La empresa, a través de un escueto comunicado, se lo transmitió a los empleados, que según dicen, no han cobrado licencias, aguinaldos, ni salarios vacacionales.

Los trabajadores indicaron a medios locales de Colonia, que también está en juego el salario de diciembre, que lo deberían de cobrar los primeros días de enero.

En este sentido, indicaron que de la empresa se encargará un síndico, que será quien administrará el dinero que quedará en la empresa, y de ese modo, se podría llegar a cobrar lo adeudado.