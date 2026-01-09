El canciller de Venezuela, Yván Gil Pinto, fue directamente contra el presidente uruguayo, luego de que este último indicara que la captura de Maduro era buena en la medida que cayera “el régimen autoritario” en el país caribeño.

“El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, carece de autoridad sobre la vida política de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestro país es un Estado soberano, con instituciones legítimas y un pueblo que decide su destino sin tutelajes externos ni lecciones de nadie”, escribió el canciller a través de su cuenta de Telegram.

Y luego agregó: “Aún más grave, deliberadamente, omite que el Presidente Constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ha sido secuestrado de su residencia en Caracas, en un ataque armado que ha costado la vida de civiles y militares, violando la inmunidad personal como Jefe de Estado, inmunidad de la cual el propio Presidente Orsi goza y que nosotros reivindicamos y defendemos”.

Yván Gil Pinto le pidió al presidente Orsi que se ocupe de los asuntos de Uruguay, a respetar el derecho internacional y el principio de no intervención, y a comprender que la verdadera democracia comienza por el respeto a la soberanía de los pueblos.

“Venezuela seguirá su camino con independencia, dignidad y paz, le pese a quien le pese”, terminó el mensaje del jerarca venezolano.