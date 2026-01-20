En esta noticia <b>Inversiones productivas</b>

Las bolsas de comercio y cereales de Argentina destacaron la firma del Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea por parte de los presidentes de los países miembros, un paso significativo en el proceso de integración y cooperación entre ambos bloques. Asimismo, consideraron que se producirá el fortalecimiento de los vínculos comerciales, económicos y productivos entre las dos regiones.

“El acuerdo presenta un potencial significativo para la agroindustria argentina, al ampliar las oportunidades de acceso a mercados y mejorar las condiciones de inserción internacional de las cadenas agroalimentarias, especialmente aquellas orientadas a productos con mayor valor agregado y a destinos de alta exigencia”, destacaron las entidades en un comunicado.

Asimismo, el nuevo escenario abre perspectivas favorables para el desarrollo de inversiones productivas, el fortalecimiento de la capacidad exportadora y la consolidación de los complejos agroindustriales, en un contexto que, aun con una implementación gradual, contribuye a ordenar expectativas y a generar incentivos sostenidos para la producción y la industrialización.