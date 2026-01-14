Paquetes, cargamentos de aviones y contenedores de envío llenos son lo que las personas suelen asociar con el Grupo DHL. Sin embargo, esto sólo rasca la superficie de lo que la empresa entregó a lo largo del año 2025.

Antílopes vuelven a casa

En febrero de 2025, DHL transportó por 13 mil kilómetros una manada de 17 antílopes bongo de montaña desde un centro de conservación en Loxahatchee, Florida, hasta un santuario de vida silvestre cerca del monte Kenia, el segundo pico más alto de África. Estos animales son descendientes de bongós de montaña trasladados desde Kenia en la década de 1960.

Peter Ndungu

Los bongós recibieron cuidados continuos de un veterinario y dos especialistas en su especie. Su nuevo santuario ofrece un entorno seguro donde los antílopes pueden reproducirse y prosperar. Su descendencia algún día regresará a la naturaleza, recuperando los bosques del Monte Kenia como su hogar natural.

Emblema

De Suiza a Brasil, un casco como ningún otro emprendió un recorrido por varios continentes en marzo de 2025. Durante su viaje, fue firmado por los 20 campeones mundiales de Fórmula 1 vivos, convirtiéndose en una pieza única de la historia del automovilismo.

Una firma fue particularmente emotiva: la de Michael Schumacher, el siete veces campeón mundial que se ha retirado de la vida pública desde su grave accidente de esquí en 2013. Su esposa, Corinna, ayudó a guiar su mano para escribir sus iniciales, “M.S.”, en el casco, un gesto que conmovió profundamente a los fanáticos de todo el mundo.

Arte de gira

En junio de 2025, 151 esculturas de osos de tamaño real emprendieron un viaje de aproximadamente 10 mil kilómetros desde Wustermark, cerca de Berlín, hasta Singapur. Elaboradas con fibra de vidrio resistente a la intemperie, cada escultura mide aproximadamente dos metros de altura.

Con un peso total de 37 toneladas, el envío se empaquetó en ocho contenedores marítimos, se cargó en camiones mediante grúas y se transportó hasta el Puerto de Hamburgo. Desde allí, los osos comenzaron su viaje marítimo hacia Singapur, donde se exhibieron durante dos meses, continuando su misión de promover la comprensión internacional.

Salvataje

Un pasajero poco común abordó un vuelo de DHL desde Bahréin a Yibuti, en África Oriental, en noviembre de 2025. Saadoon, un joven babuino macho, fue encontrado abandonado y en estado crítico en Bahréin en 2024, con apenas tres meses de edad, en un país donde los babuinos no son nativos. Fue víctima del tráfico ilegal de vida silvestre.

Después de más de un año de cuidados intensivos por parte de una organización de bienestar animal, necesitaba un entorno adecuado a su especie. El clima y ecosistema de Yibuti ofrecían exactamente eso. DHL transportó a Saadoon desde Muharraq en Bahréin hasta el aeropuerto de Yibuti, donde fue trasladado a un refugio especializado cerca de la ciudad de Yibuti.

Gloria eterna

En noviembre de 2025, DHL entregó el icónico trofeo de la Final de la Conmebol Libertadores, la competencia de fútbol de clubes más prestigioso de Sudamérica. El viaje comenzó en la sede de Conmebol en Luque, Paraguay, y terminó en Lima, Perú, donde se disputó el partido decisivo el 29 de noviembre.

De aproximadamente un metro de altura, viajaba en un estuche metálico personalizado con un cierre de seguridad especial y se manejaba exclusivamente con guantes para preservar su brillo impecable.