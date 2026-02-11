. “Sobre el imperio de la ley”, el más reciente ensayo del abogado y académico Javier Cremades, se consolidó en pocas semanas como una de las obras jurídicas más influyentes del debate público contemporáneo. Publicado por Galaxia Gutenberg en 2025, el libro alcanzó el primer puesto de ventas en Amazon en la categoría Democracia, un dato que refleja tanto el interés académico como la preocupación cívica que atraviesa sus más de 425 páginas. Desde la introducción, Cremades plantea una tesis que estructura todo el ensayo y que funciona como advertencia: “El imperio de la ley es la única alternativa al imperio de la fuerza. Sólo bajo el gobierno de las leyes, el ser humano puede vivir en libertad y en paz. Si no nos sometemos al Derecho, la ley del más fuerte, las fauces del totalitarismo acechan y amenazan con devorar la libertad y la convivencia”. A partir de esa premisa, el autor desarrolla una defensa sistemática del Estado de derecho como condición indispensable de la democracia constitucional. El libro cuenta con un prólogo de Stephen Breyer, magistrado del Tribunal Supremo de los Estados Unidos entre 1994 y 2022, quien subraya la vocación pedagógica de la obra y destaca la trayectoria internacional del autor en la defensa del Estado de derecho. El epílogo está a cargo de Stephan Harbarth, presidente del Tribunal Constitucional Federal de Alemania desde 2020, quien advierte que el imperio de la ley no es un logro irreversible y requiere una defensa constante por parte de las instituciones y la sociedad. La estructura del libro combina reflexión teórica, análisis jurídico y estudio de casos concretos. A lo largo de veinte capítulos, Cremades aborda cuestiones conceptuales —como la definición del imperio de la ley, su falseamiento, la desjuridificación de la sociedad o la independencia judicial— y las articula con episodios políticos e institucionales de alto impacto. Entre ellos, analiza la crisis catalana, el asalto al Capitolio en Estados Unidos, el Brexit en el Reino Unido, la llamada “cuarta transformación” en México, la deriva autoritaria de Nicaragua bajo Daniel Ortega, la situación constitucional de Venezuela, la reforma del Tribunal Supremo en Israel, los conflictos en torno al poder judicial en España y la guerra en Ucrania. En ese recorrido, el autor insiste en que el deterioro del Estado de derecho no suele producirse mediante rupturas abruptas, sino a través de procesos graduales que vacían de contenido las instituciones democráticas. En las conclusiones, Cremades advierte que “sin la implicación de los ciudadanos en la vida pública una democracia es insostenible” y remarca que “sin el apoyo del pueblo, el Estado de derecho es una quimera”, subrayando la centralidad de la educación cívica y del compromiso social. La obra recibió elogios de juristas de primer nivel. Manuel Aragón Reyes, catedrático emérito de Derecho Constitucional, magistrado emérito del Tribunal Constitucional de España y académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, calificó el libro como “una obra admirable en defensa del Estado de Derecho” y destacó su rigor teórico combinado con referencias prácticas. Rosario Silva de Lapuerta, jueza del Tribunal de Justicia de la Unión Europea entre 2003 y 2021, señaló que el ensayo obliga a reflexionar sobre la necesidad de sostener la convivencia democrática sobre valores como la libertad, la igualdad y la separación de poderes. La presentación del libro se realizó el 30 de enero de 2026 en el Consejo General de la Abogacía Española, en Madrid, en un acto que reunió a figuras centrales del ámbito jurídico e institucional. Participaron Salvador González, presidente del Consejo General de la Abogacía Española; Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional; y Manuel Aragón Reyes, magistrado emérito del mismo tribunal. La moderación estuvo a cargo de María Rey, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid. Durante el encuentro, se coincidió en que el imperio de la ley enfrenta hoy riesgos crecientes vinculados a la polarización política, la deslegitimación de las instituciones y la erosión de la confianza ciudadana. Desde esas posiciones, desarrolló una trayectoria internacional orientada a la promoción del Estado de derecho y al fortalecimiento de la justicia como límite efectivo del poder. Lejos de ser un tratado técnico destinado exclusivamente a especialistas, “Sobre el imperio de la ley” se presenta como un alegato cívico que interpela a juristas, dirigentes políticos y ciudadanos. En un contexto global marcado por la fragilidad institucional, el libro propone una defensa explícita de la Constitución, la independencia judicial y la ley como infraestructura invisible de la libertad y la convivencia democrática.