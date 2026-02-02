Más de 3.500 personas participaron de la 23° edición del Salón Internacional del Vino, que se realizó en Enjoy Punta del Este y reunió a referentes del sector vitivinícola de distintos países. El encuentro se desarrolló durante dos noches en los salones Punta del Este y Foyer, con un espacio VIP extendido en el Salón Río de Janeiro del resort.

El evento convocó a más de 170 bodegas de todo el mundo, que presentaron más de 600 etiquetas ante el público asistente. Entre los invitados estuvieron la subsecretaria de Turismo, Ana Caram, y el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Diego Spinoglio.

La propuesta incluyó bodegas de diversos orígenes. Participaron 50 uruguayas, 52 argentinas, 18 chilenas, 17 españolas, 12 francesas, 20 italianas, además de tres de Nueva Zelanda y tres de Australia. Los asistentes accedieron a degustaciones guiadas y a presentaciones a cargo de enólogos y sommeliers, quienes compartieron información sobre los procesos de elaboración, las historias detrás de cada etiqueta y las principales tendencias del sector.

Cada bodega ofreció una experiencia integral, con foco tanto en el producto como en su contexto de origen. La diversidad de estilos y procedencias permitió un recorrido amplio por distintas regiones vitivinícolas y perfiles de consumo.

Como complemento, el resort dispuso tres estaciones gastronómicas inspiradas en sabores de distintas regiones del mundo. La propuesta incluyó kebab y carne marinada de Medio Oriente, pollo crocante con salsa sweet chili, pastas con salsa de hongos, verdeo y hierbas silvestres, croquetas de papa rellenas de queso y hierbas, musaka, zanahoria glaseada con aceto y roquefort y tacos al pastor, además de postres individuales.

Pablo Kreimbuhl

El sector VIP contó con un menú exclusivo que incorporó Caviar Black River y la propuesta gastronómica de Osaka, basada en la fusión de las tradiciones culinarias peruana y japonesa. Las opciones estuvieron a cargo del equipo de gastronomía del resort y de la chef ejecutiva Magali O´Neill.

Durante ambas jornadas se realizaron descorches especiales, entre ellos Catena Zapata Birth of Cabernet 2021, Nicolás Catena Zapata 2005 – Cosecha Antigua y Nicolás Catena Zapata 2021 – Nueva Etiqueta, además de Maison Taittinger Brut sin añada. También hubo descorches de Balastro de Garzón, Zuccardi-Bertolini-Broglio y un momento destacado dedicado a Preludio Blanco 2023 y Preludio Tinto doble magnum 2017, junto a Nino Deicas.

Desde la organización destacaron la consolidación del evento dentro del calendario regional. “Sabemos que es un evento que esperan todos los fanáticos del buen vino y del que tienen altas expectativas, por eso siempre buscamos ofrecer una experiencia completa, con alta gastronomía y un ambiente cálido. Este encuentro es un éxito por las más de cien bodegas que nos acompañan y los miles de asistentes que vienen y nos vuelven a elegir”, señaló Javier Azcurra, director de Relaciones Institucionales y Ventas de Enjoy Punta del Este.

Javier Azcurra, Ana Caram y Diego Spinoglio Pablo Kreimbuhl

Además de la propuesta enológica y gastronómica, durante las dos noches se sortearon distintas experiencias en Enjoy Punta del Este a través de la aplicación Enjoy Rewards, que ofrece beneficios exclusivos y la posibilidad de participar por un crucero por Europa para dos personas, con pasajes incluidos.

Con una convocatoria sostenida y una amplia representación internacional, el Salón Internacional del Vino volvió a posicionarse como un espacio de encuentro para productores, especialistas y consumidores, en un contexto marcado por la diversidad de etiquetas y la búsqueda de experiencias integrales en torno al