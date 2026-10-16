Los Premios Obrar del Consejo Publicitario Argentino buscan distinguir a las mejores comunicaciones de bien público y con impacto positivo.

Los Premios Obrar del Consejo Publicitario Argentino buscan distinguir a las mejores comunicaciones de bien público y con impacto positivo, que abordan temáticas sociales relevantes, difundan valores positivos y promuevan iniciativas sustentables.

En un contexto en el que la comunicación tiene un rol cada vez más relevante en la construcción de una sociedad más inclusiva, sostenible y comprometida, los Premios Obrar buscan poner en valor las iniciativas que, desde distintos sectores, utilizan la creatividad y la comunicación para generar un impacto positivo y contribuir a transformar realidades.

Los Premios Obrar del Consejo Publicitario Argentino buscan distinguir a las mejores comunicaciones de bien público y con impacto positivo. Prensa CPA

La convocatoria extendió las fechas límites de inscripción para sus tres ediciones:

Premios Obrar Federal (6.ª edición): Reconocen a las campañas de bien público y con impacto positivo de empresas, organizaciones e instituciones dirigidas especialmente a audiencias fuera del AMBA . Nuevas fechas: Inscripciones abiertas hasta el 20 de octubre.

Premios Obrar Nacional (17.ª edición): Distinguen a las mejores comunicaciones de bien público y con impacto positivo desarrolladas por empresas, organizaciones, instituciones y creadores de contenido de todo el país. Nuevas fechas: inscripciones abiertas hasta el 21 de octubre.

Premios Obrar Estudiantes (Edición 2026) Premian a los mejores proyectos de comunicación de bien público y con impacto positivo de estudiantes universitarios y terciarios de todo el territorio nacional. Nuevas fechas: Inscripciones abiertas hasta el 22 de octubre.

Los Premios Obrar del Consejo Publicitario Argentino buscan distinguir a las mejores comunicaciones de bien público y con impacto positivo. Prensa CPA

Para más información e inscripciones: premiosobrar.org

Main sponsor: Disney

Oro: Santander, SanCor Salud, Fratelli Branca, UNTREF Media, Global News, Suaya, Memelsdorff y Asociados, Veo Branding.

Plata: ICBC, Cervecería y Maltería Quilmes, Andreani, Omint, Coto, Payway, Bagó, Globant, Novo Nordisk.

Los Premios Obrar son auditados por: SMS

Apoyos Institucionales

Agencias Argentinas (AA), Asociación Argentina de Empresas de Publicidad Exterior (APE), Asociación Argentina de Marketing (AAM), Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA), Cámara Argentina de Anunciantes (CAA), CEADS, Centro de Innovación Social - Universidad de San Andrés (CIS UDESA), Círculo de Creatividad Argentina (CCA), Instituto Argentino de Responsabilidad Social y Sustentabilidad (IARSE), INTERACT, MMA, MOVERSE, Mujeres en Publicidad (MEP), Sociedad Argentina de Investigadores de Marketing y Opinión (SAIMO), Unión de Agencias de Triple Impacto (ATI)